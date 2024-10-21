أعلن المصرف المركزي الصيني، "خفض معدلين أساسيين للفائدة الى مستويات تاريخية، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الانفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية".

وأعلن المصرف المركزي خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد من 3,35 الى 3,1 بالمئة. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر.

أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3,85 الى 3,6 بالمئة.

وسبق للمصرف المركزي أن خفض هذين المعدلين في تموز، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.