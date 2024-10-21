أخصائية تغذية: المشروبات الغازية بجميع أنواعها خالية من أي قيمة غذائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت أخصائية التغذية رويدة إدريس، أن المشروبات الغازية بجميع أنواعها ومسمياتها خالية من أي قيمة غذائية تعود بالنفع على الجسم.

وأضافت في تصريحات للعربية، أن هذه المشروبات تحترق سريعا داخل الجسم، وما يبقى منها يكون عند تعدي الحد الآمن منها.

وأشارت إلى أن الإكثار منها يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الجسم وبالتالي تتحول إلى دهون وظهور مشكلات القلب.

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