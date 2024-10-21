تراجع الصادرات في كوريا الجنوبية بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت الصادرات في كوريا الجنوبية بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في أول 20 يومًا من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بسبب انخفاض الطلب على السيارات والمنتجات البترولية وقلة أيام العمل.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن بيانات دائرة الجمارك الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 32.77 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر، مقارنة مع 33.74 مليار دولار سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي. بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.1 % على أساس سنوي إلى 33.77 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما نجم عنه فائض تجاري بقيمة مليار دولار.

وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع الصادرات في سبتمبر الماضي بنسبة 7.5 % على أساس سنوي إلى 58.7 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني عشر على التوالي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط