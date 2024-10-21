كاتس: حزب الله دفع وسدفع ثمنًا باهظًا لهجماته وإطلاقه للصواريخ وسنواصل ضربه حتى ينهار

أشار وزير الخارجيّة الإسرائيليّة ​يسرائيل كاتس​، إلى أنّ "هجومًا إسرائيليًّا واسع النّطاق استهدف البنية التّحتيّة الماليّة لـ"​حزب الله​" في ​بيروت​ وجميع أنحاء لبنان اللّيلة الماضية. وشوهدت حرائق هائلة فوق بيروت، حيث أُصيب أكثر من 15 مبنى، بعد تحذيرات الإخلاء للسّكان".

وشدّد في تصريح، على أنّ "حزب الله قد دفع، وسيواصل دفع ثمن باهظ لهجماته على شمال إسرائيل وإطلاقه للصّواريخ". وأكّد "أنّنا سنواصل ضرب الوكيل الإيراني حتّى ينهار".