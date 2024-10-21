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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تختبر دراجات المهام الخاصة في منطقة العملية العسكرية الخاصة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أرسلت شركة “كلاشينكوف” بضعة نماذج من الدراجات الكهربائية المقاتلة إلى الخليج 365 الحدودية، حيث ستجري اختباراتها في ظروف قتال صعبة، بما في ذلك عند تنفيذ المهام الخاصة.
يذكر أن الجنود الروس يستخدمون بنشاط دراجات نارية وكهربائية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذلك في أثناء اقتحام مواقع الجيش الأوكراني ولنقل الذخائر والإمدادات وأحيانا لإجلاء الجرحى. وغالبا ما تخضع الدراجات العسكرية لعملية إدخال تعديلات في تصميمها مباشرة في الوحدات التي تستخدمها، وذلك عن طريق تركيب شبكات تحميها من الدرونات. كما يتم تزويدها بعبوات من الدخان تستخدم لإقامة حواجز دخانية.
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