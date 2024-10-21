روسيا تختبر دراجات المهام الخاصة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

وقال مصدر في شركة “كلاشينكوف” المصنعة للدراجات الكهربائية المقاتلة إنها تتميز بمستوى منخفض من الضجيج عند تشغيل المحرك، وغياب الإشعاعات الحرارية، ما يجعلها غير مرئية للأجهزة الحرارية. وبفضل تصميمها المتين ومنظومة التبريد المطورة وظروف الراحة فإنها تتمتع بقابلية عالية للمناورة وتسير بسهولة حتى على الأراضي الوعرة.ويتم اختبار الدراجات بدفعات صغيرة. وفي حال اكتشاف سلبيات أو عيوب، يتم معالجتها فورا.

يذكر أن الجنود الروس يستخدمون بنشاط دراجات نارية وكهربائية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذلك في أثناء اقتحام مواقع الجيش الأوكراني ولنقل الذخائر والإمدادات وأحيانا لإجلاء الجرحى. وغالبا ما تخضع الدراجات العسكرية لعملية إدخال تعديلات في تصميمها مباشرة في الوحدات التي تستخدمها، وذلك عن طريق تركيب شبكات تحميها من الدرونات. كما يتم تزويدها بعبوات من الدخان تستخدم لإقامة حواجز دخانية.