نيللي كريم تصالح زينة على الهواء.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - تحدثت النجمة نيللي كريم عن سوء التفاهم الذي وقع بينها وبين النجمة زينة، بسب تصريح سابق للأولى، وقدمت اعتذاًر لـ زينة على الهواء من خلال برنامج "يوم ليك".

نيللي كريم تصالح زينة على الهواء

حلَّت الفنانة نيللي كريم ضيفة الإعلامية سمر يسري في برنامجها "يوم ليك" المُذاع على قناة "CBC"، وخلال الحلقة تحدثتعن سوء تفاهم وقع بينها وبين النجمةبسب تصريحها بأنتتأخر على مواعيد التصوير، حيث قالت: "مش عارفة زعلت مني ولا إيه، بس أتمنى ميكنش فيه زعل".

وأكملت نيللي كريم: "يارب متزعلش أنا مش قصدي حاجة وحشة، كان في برنامج قبل كدا، وأنا قصدي شوية التزام بس في المواعيد، لكن زينة أنا أشتغلت معاها فيلم واحد صفر، ومسلسل لأعلى سعر، وهي كل سنة عندها مسلسل بتاعها وعايزة أباركلها".

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نيللي كريم تخوض تجربة عروض الأزياء

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شاركت النجمةللمرة الأولى في عروض الأزياء مؤخراً، وذلك من خلال "أسبوع الرياض للأزياء" بالمملكة العربية السعودية ، الذي تنظمه "هيئة الأزياء السعودية" خلال الفترة ما بين 17 و21 من أكتوبر الجاري. وظهرت النجمة المصرية في العرض بفستان أسود يحمل توقيع المصممة السعودية هنيدة صيرفي، التي تستوحي تصاميمها من التراث السعودي، حيث تألقت بفستان طويل ومجسم ومزين بخط أمامي رفيع باللون الأحمر، مع وردة بارزة من الدانتيل في أعلى الفستان، وتزين رأسها بتاج من الورود الحمراء.

من جهةٍ أخرى كانت آخر أعمال نيللي كريم مشاركتها ضمن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "فراولة" من 15 حلقة، الذي قدَّمت من خلاله الكوميديا. وشارك في بطولته: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، إضافةً إلى مسلسل "ليه لأ" الذي كان قد عُرض لأول مرة في يونيه 2023.

زينة تنتهى من تصوير "بنات الباشا"

من جانبها انتهت الفنانة زينة من تصوير مشاهدها في فيلم "بنات الباشا"، وهو فيلم ثقيل بالمفهوم السينمائي، حيث يُناقش أكثر من قضية خاصة بالمرأة، ويتطلع صُنَّاعه ويخططون لعرضه في المهرجانات السينمائية خلال الفترة المقبلة.

فيلم "بنات الباشا" يشارك البطولة بجانب زينة كل من: صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل، مدير التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور أحمد شاكر خضير، الملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

يمكنكم متابعة فنانات خضن تجربة عروض الأزياء.. آخرهن نيللي كريم في أسبوع الأزياء في الرياض

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