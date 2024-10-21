الامارات | حرة الحمرية تحصد المركز الثاني كأفضل منطقة حرة على مستوى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة بثلاث جوائز عالمية مرموقة في حفل جوائز الدورة الـ 11 لمجلة "إف دي آي" التابعة لصحيفة فايننشال تايمز" العريقة للعام 2024، وهي الجوائز التي تكرم المناطق الحرة العالمية على أدائها وتميزها، في إنجاز جديد يعكس سمعة ومكانة حرة الحمرية كوجهة للاستثمارات العالمية ومركزا للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وذلك في ظل مواصلة نجاحاتها في استقطاب المستثمرين وكبرى الشركات العالمية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحصدت "حرة الحمرية" المرتبة الثانية كأفضل منطقة حرة على مستوى العالم لعام 2024، بالإضافة إلى فوزها بفئة "أفضل منطقة صناعية حرة مشهود لها بالتميز على مستوى العالم"، و"أفضل منطقة صناعية حرة مشهود لها بالتميز على مستوى الشرق الأوسط، وتأتي هذه الجوائز التي تعتبر من أهم وأرقى جوائز التكريم للمناطق الحرة على مستوى العالم، لتؤكد التزام الهيئة بتقديم بيئة استثمارية متميزة، وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعكس الجهود الرائدة التي تبذلها لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تضم حالياً نحو 7 آلاف شركة محلية وعالمية.

وشهدت الدورة الـ 11 من الجائزة مشاركة أكثر من 65 منطقة حرة حول العالم، وقد قيّمت الجائزة الأداء الرئيسي للمناطق الحرة، فيم يتعلق بجودة الخدمات اللوجستية التي تقدمها المنطقة للشركات الصناعية والقطاعات المبتكرة، والنمو في المساحات المستأجرة ضمن هذه المناطق بالإضافة إلى كفاءة الخدمات الرقمية والبنية التحتية والزيادة في عدد المستثمرين والشركات بالإضافة إلى معايير الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والابتكار والحوكمة.

سجل حافل بالإنجازات

وأعرب مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية سعود سالم المزروعي، عن اعتزاز "حرة الحمرية" بالحصول على ثلاث جوائز عالمية مرموقة والتي تضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز رفيعة المستوى، كنتيجة لجهودها الدؤوبة في مواصلة مسيرة التميّز والبناء على الإنجازات المُتجدّد التي تحققها، في ظل الرؤية الاستشرافية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً دعم سموه الدائم وحرصه على تطوير المناطق الحرة وتنمية دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها إمارة الشارقة والارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

مركز عالمي في قطاع الصناعة

وأشار المزروعي إلى أن الجوائز التي حصدتها حرة الحمرية في مجال المناطق الصناعية يمثل اعترافاً عالمياً متزايداً بأهمية إمارة الشارقة ومناطقها الحرة كمركز عالمي في قطاع الصناعة، ووجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية، حيث تعد المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الصناعية الحرة في الدولة وتضم منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها أكثر من 180 شركة تعمل في هذا القطاع، كما تمتلك العديد من الأراضي الصناعية التي تتميز بمرافقها الحديثة إلى جانب الخدمات والمزايا والمعايير العالمية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره المنطقة للمستثمرين في هذا القطاع، وذلك في ظل الحرص على تلبية تطلعات عملائنا بكفاءة عالية وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية بما ينسجم مع الرؤى والاستراتيجيات والخطط المستقبلية الصناعية لإمارة الشارقة، مؤكداً التزام هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بمواصلة الابتكار والتميز في خدمتهم وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية تحتية متطورة حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم. وتتميز المنطقة الحرة بحمرية الشارقة بمزايا تنافسية عديدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، وإعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.