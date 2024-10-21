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الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

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واس- موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في الكرملين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات, الذي يزور روسيا حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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