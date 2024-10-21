شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في الكرملين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات, الذي يزور روسيا حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.