شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني وسفير أوزبكستان يتبادلان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الأوزباكستانية

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة نادرجان تورغونوف والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب سمو وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.وحضر من الجانب الأوزبكستاني القنصل في السفارة الأوزبكستانية عظيمجان كابلجانوف، والسكرتير الأول في السفارة الأوزبكستانية سعيد كمال نبيوف.