شوبير يكشف تفاصيل أزمة كهربا مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، كواليس أزمة محمود عبدالمنعم «كهربا» مع النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: «كهربا صدر منه رد لا يليق في حديثه مع كابتن محمد رمضان وليست كلمة (قبيحة)».

وأضاف: «اضطر محمد رمضان المدير الرياضي بعدها باتخاذ قرار باستبعاد اللاعب وتوقيع غرامة مالية عليه، ثم بلغ رئيس البعثة محمد الدماطي بهذا القرار، رغم محاولة العديد من اللاعبين التدخل في الموضوع ولكن المدير الرياضي أصر على موقفه».

وأتم: «كهربا بعدها جمع حقائبه وعاد إلى القاهرة بشكل حزين».

وفجر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدما أعلن الأهلي في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، عن مغادرة كهربا معسكر الإمارات، وخصم مليون جنيه من مستحقاته.