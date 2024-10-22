شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.52% ليتداول عند 1.2983 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.03% إلى 1.2005 يورو. انخفاض الأسهم البريطانية أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته يوم الاثنين على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.48%، ما يعادل 40.01 نقطة، ليصل عند مستوى 8318.24 نقطة.