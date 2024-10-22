الاقتصاد

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.52% ليتداول عند 1.2983 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.03% إلى 1.2005 يورو.

انخفاض الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته يوم الاثنين على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.48%، ما يعادل 40.01 نقطة، ليصل عند مستوى 8318.24 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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