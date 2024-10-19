شكرا لقرائتكم خبر عن بشايره ظهرت.. ما تفعله برتقالة يوميًا فى صحتك مع اقتراب الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الشتاء، ومع تزايد نزلات البرد والإنفلونزا، تتجه أنظارنا للفاكهة والمشروبات والأكلات التى يمكنها تعزيز المناعة، وتقوية الجسم، وتعزيز دفاعات الجسم ضد العدوى المتكررة.

ومع انتشار البرتقال، وظهور بشائره، وهو الفاكهة الشتوية الأبرز بامتياز، ذكر تقرير نشر فى موقع تايم أوف إنديا، أن البرتقال فى حد ذاته نظام مناعة، قادر على تدعيم مناعة الجسم وتعزيزها بشكل لا يصدق، لأنه يحتوى على المياه المكونة له وامرطبة للجسم بشكل كبير، كما يعزز من تقليل حدة جفاف الجسم التى تزيد مع اقتراب الشتاء نتيجة قلة كمية المياه التى يتناولها الكثيرين.

غنى بفيتامين سى الصحى يعزز لمناعة بشكل ملحوظ.

يعزز من صحة العين وتعزيز القدرة على الإبصار.

تحسين الجلد والنضارة وتدعيم الدموية فى الوجه والجسم.

يرطب الجسم ترطيبا فعالا يقى من الجفاف والعطش والشعور بالخمول والهزلان والضعف العام.

له خاصية يمكنها تعزيز نسب ضغط الدم فى الجسم، فيحافظ عليه مستقر وغر مضطرب بالزيادة أو النقصان.

تقليل حدة دهون الجسم ودهون الدم وكذا الكوليسترول الضار.

يعمل على تعزيز نسب الحديد فى الدم.

يعزز من قوة سريان الدم وتنظيمه.

يعادل مستويات سكر الدم ويساعد على الحفاظ على نسبته منتظمة غير مضطربه

يحسن من العملية الهضمية ويعزز من الإخراج السليم السلس

يقلل فرص الإصابات بنزلات البرد والأنفلونزا

يحد من فرص الإصابة بأمراض القلب ومشكلات الأورام

ماذ يحدث فى جسمك عند تناول برتقالة يوميا؟ تناول البرتقال بشكل صحى دون إفراط أو تفريط يعزز الجسم بالكثير من الفوائد الصحية: