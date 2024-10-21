"حزب الله" يدخل مرحلة جديدة وتصاعدية وتوقعات باستخدام أسلحة متطورة واستهدافات استراتيجية

في خضم التوقعات السياسية بأن يطول أمد الحرب الإسرائيلية على لبنان وقد دخلت شهرها الثاني بلا هوادة، بدأ حزب الله مرحلة جديدة من التصعيد العسكري بعدما أعلنت غرفة عملياته الانتقال إلى "مرحلة جديدة وتصاعدية في مواجهة العدو الإسرائيلي"، استكمالاً لمعركته "دعماً لشعبنا الفلسطيني في غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه" وفق ما يؤكد في بياناته اليومية.

الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية يأتي امتدادًا للمرحلة السابقة التي أعلن عنها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطابه الثالث (15 تشرين الأول 2024)، وهي مرحلة "إيلام العدو"، وبعد مرحلة سابقة في خطابيه الثاني (8 تشرين الأول) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى، والأول (30 أيلول) بعد اغتيال السيد نصرالله في 27 أيلول 2024، حيث أكد فيهما الانتقال من مرحلة الإسناد إلى المواجهة المفتوحة ثم إلى الحرب.

وتقول مصادر سياسية لـ "النشرة"، إن "حزب الله"، الذي ساند غزة عبر فتح جبهة الجنوب (8 تشرين الأول 2023)، انتقل بها تدريجيًا وفق ما كانت تقتضيه المعارك على أرض الميدان وتطوراتها العسكرية. فالجبهة الجنوبية التي فتحها دعمًا لشعب غزة وإسنادًا لمقاومتها بعد يوم واحد من عملية طوفان الأقصى، انتقل فيها إلى مرحلة "المواجهة المفتوحة" بعد تفجيرات البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية (17 و18 أيلول 2024)، ثم إلى مرحلة الحرب بعد اغتيال السيد نصرالله نهاية أيلول الماضي.

واللافت في إعلان عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة أنها جاءت بين حدثين:

-الأول: بعد مرور 20 يومًا على بدء العمليات البرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، حيث لم تتمكن من تحقيق أهدافها في التوغل بسبب المقاومة الشرسة والتصدّي من الحزب وتكبُّدها خسائر بشرية جسيمة، ما دفعها إلى حشد المزيد من الفرق العسكرية، نحو 5 فرق، إضافة إلى فرقة احتياط تضم أكثر من 70 ألف ضابط وجندي، إلى جانب مئات الدبابات والآليات العسكرية، وإلى إعادة مراجعة حساباتها وإعلان أن العملية البريّة دقيقة ومحدودة وقرب القرى الحدودية من جهة، واستخدام تكتيك عسكري جديد يقوم على الاستطلاع بالنار وتحويل القرى إلى منطقة عازلة والسيطرة عليها من المرتفعات بالنار.

-الثاني: غياب أي جهود دبلوماسية دولية أو إطلاق مبادرة جدية لوقف إطلاق النار في لبنان، وسط مضي إسرائيل قدمًا في حربها المدمرة بدعم أميركي غير محدود من جهة، والصمت الدولي وغض الطرف من جهة أخرى، وكأننا أمام مشهد مكرّر عن غزة. حيث لاحظت أوساط سياسية أن إسرائيل، التي استنفدت بنك أهدافها، بدأت بعملية تدمير ممنهجة للبنى التحتية والمباني السكنية في البلدات الجنوبيّة كما جرى في القرى الحدوديّة والنبطية وصور، وذلك بعد طلب إخلائها واستهداف الفرق الصحية والإسعافية.

أسلحة جديدة

وفي حين لم تكشف غرفة عمليات الحزب عن ماهية المرحلة الجديدة التصاعدية، توقع خبراء عسكريون لـ"النشرة" أن يكون في طور التحضير لمفاجآت جديدة قد تشمل استخدام أسلحة لم تُستعمل سابقًا، مثل الصواريخ الاستراتيجيّة في مختلف الأنحاء البرية والبحرية والجويّة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن العمليات استهداف مواقع وأهداف حساسة ذات أهميّة قوميّة لإسرائيل، من خلال عمليات مباغتة في اتجاهات غير متوقعة، بما في ذلك العمليات البحرية.

وأوضح الخبراء أن حزب الله في المرحلة الأخيرة لم يكتفِ بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي عند الحافة الأمامية للشريط الحدودي، بل حرص على تحسين أساليب عملياته والوسائل المستخدمة، مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة أو وسائل الدفاع الجوي، بالإضافة إلى التركيز على استهدافات جديدة لتطوير معادلة الردع تمهيدًا لإرسائها. هذا يؤشر بوضوح إلى أن احتمالات التصعيد ستستمر في الأيام أو المرحلة المقبلة، بغض النظر عن الاتجاه الذي ستأخذه الأحداث.

بينما يتوقع خبراء آخرون أن يلجأ الحزب إلى استخدام بعض الأسلحة المتوفرة لديه، مثل صواريخ أرض-بحر والصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات أرض-جو، إضافة إلى تكتيكات عسكرية تعتمد على أسلوب "حرب العصابات" من خلال استدراج العدو إلى العمق وتنفيذ غارات وكمائن محكمة لإنزال أكبر عدد ممكن من الخسائر و"زيادة الإيلام"، على قاعدة إحكام السيطرة على الميدان، ناهيك عن استهداف مستوطنات جديدة في الشمال وضواحي تل أبيب، وقد يصل إلى قلب تل أبيب نفسها.

ويرى هؤلاء أن إعلان غرفة العمليات عن المرحلة الجديدة التصاعدية هو مؤشر على نجاح الحزب في استيعاب صدمة الاغتيالات التي طالت قادته العسكريين ومسؤوليه السياسيين، وعلى رأسهم الأمين العام السيد نصر الله، والانتقال إلى السيطرة في الميدان، بعد استهداف المستوطنات الشمالية مرورًا بحيفا وصفد، مستخدمًا الطائرات المسيّرة والصواريخ، بما في ذلك أسلحة نوعية مثل "قادر 1" و"قادر 2"، وصولًا إلى الضربة القوية في قاعدة بنيامينا، والتي كان لها تأثير كبير على مرحلة الحرب الدائرة. وربما يكون استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية وجهًا آخر لها (إذ لم يصدر الحزب بيانًا حتى الآن يتبنّى فيه هذه العملية).