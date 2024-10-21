شكرا لقرائتكم خبر عن نيو مكسيكو الأمريكية.. مقتل شخصين وإنقاذ 309 جراء فيضانات شديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها الحرس الوطني في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في منطقة روزويل، بعد هطول أمطار قياسية أدت إلى فيضانات شديدة في المدينة وما حولها، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وأفاد مسؤولو الحرس الوطني في الولاية بإنقاذ 309 أشخاص منذ يوم السبت، ونقل 38 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات لم يكشف عنها. تراجع مستويات المياه وأشارت شرطة ولاية نيو مكسيكو إلى أن شخصين لقيا حتفهما نتيجة الفيضانات المفاجئة، لكن المعلومات عن الضحايا أو ظروف وفاتهما لم يُكشف عنها حتى الآن.

وذكر مسؤولو المدينة أن مستويات المياه تراجعت في العديد من أجزاء المدينة، لكنها لا تزال مرتفعة في منطقة وسط المدينة.

وجرى إغلاق جميع الطرق المؤدية من وإلى المدينة يوم الأحد، بحسب السلطات، وقال علماء الأرصاد إنه من المحتمل هطول المزيد من الأمطار والفيضانات المفاجئة.