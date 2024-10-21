شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتروح الأحوال المدنية هتيجى لك.. كيفية استخراج الوثائق من المنزل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

يستطيع المواطنون استخراج عدد كبير من وثائق الأحوال المدنية من منزله، وذلك عن طريق الدخول على صفحة وزارة الداخلية، واختيار أيقونة الأحوال المدنية ثم تحديد الخدمة وطلبها.

ويوما تلو الآخر تشهد الأحوال المدنية تطورا كبيرا، وفي تطور سريع لتقديم خدمات أفضل المواطنين، أتاح قطاع الأحوال المدنية ماكينات بالموالات تستخرج كافة الأوراق الثبوتية مثل وثيقة الزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة إلى وثائق الميلاد التي كانت متاحة قبل ذلك.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.