شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الديني بنواكشوط: مسابقة الملك سلمان للقرآن تؤكد النهج الأصيل لدولتنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملحق الديني بسفارة المملكة في موريتانيا، فضيلة الشيخ الدكتور فهيد الرويس، إن تنظيم مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، يؤكد النهج الأصيل الذي قامت عليه دولتنا المباركة التي تقدم الغالي والنفيس في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ونشرها للوسطية والاعتدال وخدمة القرآن الكريم وأهله طباعة ونشرا وتعليما في كافة مشارق الأرض ومغاربها.

نجاح كبير

جاء ذلك في تصريح صحفي لفضيلته بمناسبة اختتام ونجاح أعمال مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بجمهورية موريتانيا، والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 من شهر ربيع الآخر 1446هـ بمشاركة 136 متسابقا من 16 دولة من دول غرب أفريقيا.قدم الدكتور فهيد الاررويس التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على النجاح الكبير الذي حققته مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحفظ القران الكريم والسنة النبوية لدول غرب إفريقيا في دورتها الأولى، مقدما الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته ودعمه المستمر مما كان له الأثر البالغ في إنجاح أعمال هذه المسابقة الفريدة والنوعية.وبين فضيلته أن إقامة هذه المسابقة في جمهورية موريتانيا دليل على عناية المملكة المستمرة للكتاب والسنة النبوية وتأكيد للنهج الأصيل الذي قامت عليه دولتنا المباركة التي تقدم الغالي والنفيس في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ونشرها للوسطية والاعتدال وخدمة القرآن الكريم وأهله طباعة ونشرا وتعليما في كافة مشارق الأرض ومغاربها.

ودعا الملحق الديني في موريتانيا فضيلة الشيخ فهيد الرويس -المولى عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بكتاب الله الكريم والسنة النبوية المطهرة, وأن يحفظ المملكة وأن يزيدها رفعة وتقدما وازدهارا.