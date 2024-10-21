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خلال رحلة تدريبية.. مقتل طيارين أمريكيين جراء تحطم مقاتلة في واشنطن

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أ ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الأحد، مقتل طيارين تابعين لها فقدا عقب تحطم طائرة مقاتلة في منطقة جبلية في واشنطن خلال رحلة تدريبية روتينية.
وكانت طائرة نفاثة من طراز إي أيه - 18 جي جرولير تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني تحطمت شرق جبل رينييه بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لقاعدة ويدبي الجوية التابعة للبحرية.
وانطلقت فرق البحث، بما فيها مروحية من طراز إم أتش - 60 إس تابعة للبحرية الأمريكية، على الفور من قاعدة ويدبي الجوية لمحاولة العثور على طاقم الطائرة وموقع التحطم.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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