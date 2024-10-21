شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2464 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2464 قتيلًا و11530 مصابًا. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا حتى يوم أمس، بلغت 16 قتيلًا و59 مصابًا، تضمنت: 11 قتيلًا و27 مصابًا في الجنوب، و5 قتلى و23 مصابًا في النبطية و9 جرحى في البقاع.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد المحتل الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلًا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.

