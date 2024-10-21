"حزب الله": أسقطنا مسيّرة إسرائيلية نوع "هرمز 900" واستهدفنا مربض مدفعية ‌‏العدو في أودم

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في وحدات الدّفاع الجوّي مساء يوم الأحد 2024-10-20، بِإسقاط مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 900".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا مساء يوم الأحد، مربض مدفعيّة ‌‏العدو الإسرائيلي في أودم، بِصلية صاروخيّة".