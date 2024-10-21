سقوط إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا مأهولًا في حي سكني في بعلبك

نفّذ الطّيران المسيَّر الإسرائيلي غارةً بصاروخين، استهدفت منزلًا في حي النبي انعام المكتظ بالسكان في مدينة بعلبك، ما أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات، وتعمل فرق الإسعاف على انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما تولّت فرق إطفاء الدّفاع المدني إخماد النّيران في المبنى المستهدَف.
في سياق متّصل، شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً فجرًا، على بلدة حزين في قضاء بعلبك.
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