أدرعي زعم قتل عناصر من "حزب الله" ومهاجمة عشرات المنصات الصاروخية بجنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات الجيش تواصل أعمالها البرّيّة في ​جنوب لبنان​، حيث عثرت ودمّرت مخزونات من الوسائل القتاليّة الّتي كان يستخدمها "​حزب الله​"، شملت قطع أسلحة وصواريخ مضادّة للدّروع ومنصّات كانت موجّهة نحو شمال إسرائيل، وقاذفات "RPG" وعبوات ناسفة وقنابل يدويّة وأمشاط ذخيرة وغيرها من العتاد العسكري".

وادّعى في تصريح، أنّ "قوّات الفرقة 91 رصدت عناصر قاموا بإطلاق قذائف صاروخيّة نحو منطقة الشّمال، وذلك بجوار مدرسة في جنوب لبنان، فقامت طائرة لسلاح الجو بمهاجمتهم وقتلهم"، مشيرًا إلى أنّ "قوّات الفرقة 98 قتلت خلال السّاعات الماضية، عناصر في "حزب الله"، بما فيهم قادة على المستوى التّكتيكي، ومجموعة قامت باستهداف القوّات بقذيفة مضادّة للدّروع".

وأفاد أدرعي بأنّ "قوّات الفرقتَين 36 و146 عثرت على منصّة لإطلاق قذائف مضادّة للدّروع نحو الشّمال. أمّا سلاح الجو فهاجم عشرات المنصّات الصّاروخيّة الّتي كانت موجّهة نحو الجبهة الدّاخليّة في إسرائيل، بالإضافة إلى مبان عسكريّة وبنى أخرى لـ"حزب الله".