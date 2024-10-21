قرار مفاجىء من يحيى الفخراني بخصوص هذا العمل.

يغيب الممثّل المصريّ، يحيى الفخراني، عن السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٥، بعد أن اعتذر عن المشاركة في مسلسل “الأستاذ”، الذي كان من المقرّر عرضه في الشّهر الكريم.

في التّفاصيل، أنّ اعتذار “الفخراني” دفع الشّركة المنتجة للعمل إلى تأجيله لما بعد شهر رمضان المقبل، بينما يستعدّ الفخراني للمشاركة في عدّة أعمال أخرى.

وأشار جمال العدل في تصريحات تلفزيونية أن الفخراني لا يحب المشاركة في أعمال درامية إلا بعد الانتهاء من كتابة العمل بالكامل. والمؤلف الذي يكتب المسلسل تأخر نوعًا ما في كتابة باقي حلقات العمل. مؤكدًا أن أمنية المخرج ماندو العدل إخراج مسلسل لـ يحيى الفخراني.

نذكر أنّ يحيى الفخراني، كُرّم مؤخّرًا ضمن فعاليّات مهرجان نقابة المهن التّمثيليّة للمسرح المصريّ، عن مسيرته الفنّيّة الطّويلة وتألّقه على خشبة المسرح.

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أحدث أعمال يحيى الفخراني، هو مسلسل “عتبات البهجة” الذي عرُض في رمضان ٢٠٢٤ وهو مؤلّف من خمسة عشر حلقة، دارت أحداثه حول قصّة حياة جدّ كبير في السن مع أحفاده، من إخراج مجدي أبوعميرة وهو مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد. وضع السّيناريست مدحت العدل لها سيناريو وحوارًا مميّزًا ، في إطار من التّشويق والإثارة، شارك يحيى الفخراني في بطولة المسلسل مجموعة من الممثلين أبرزهم: جومانا مراد، هنادي مهنّا، مايان السّيّد، صلاح عبدالله، وفاء صادق، وآخرون.