شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفسر لمسئولي الأهلى أسباب "تشكيل المفاجآت" أمام سيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بـ النادى الأهلى تفاصيل الجلسة التى جمعت مسئولو النادى مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائى كأس السوبر المصري.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كولر فسر أسباب اختياره لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا برغبته فى إراحة الدوليين الذين خاضوا مباريات قوية خلال الأجندة الدولية، بجانب سفرهم لأماكن كثيرة مع منتخبات بلادهم".

وأضاف المصدر، "كولر أكد أن سبب تشكيل المفاجآت أمام سيراميكا كان الرغبة فى إراحة الدوليين لمنحهم قسطا وافرا من الراحة قبل خوض مباراة نهائى السوبر المصري، بجانب مباراة العين الإماراتى".

وتابع المصدر، "تفسيرات كولر لم تقنع مسئولى الأهلى لأن الفريق كاد يدفع الثمن غالياً بالخسارة من سيراميكا وتوديع البطولة الثانية على التوالى بعد خسارة اللقب الأفريقى".

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

واستبعد كولر كلا من أشرف داري وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعمر الساعى وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله من مواجهة سيراميكا كما دفع بتشكيل مكون من: "مصطفى شوبير ، عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ، أكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة و إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وجلس على دكة البدلاء:محمد الشناوي ويوسف أيمن ومحمود كهربا ووسام أبو علي ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

فى سياق أخر، عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى ، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب أعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولو النادي والمدير الفني مارسيل كولر.