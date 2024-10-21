شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأفلام تعلن عن إقامة ملتقى النقد السينمائي في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن سلسلة ملتقيات النقد السينمائي لعام 2024؛ أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق ملتقى النقد السينمائي في الأحساء خلال 25 أكتوبر الجاري.

يُقام الملتقى ليكون منصةً للتبادل الثقافي ولتحفيز الحركة النقدية والاستطلاعية في مجال السينما وإثراء المعرفة السينمائية.

كما يتيح فرصة مميزة لإعادة تشكيل تجربة مشاهدة الفيلم للمتلقي، من خلال العروض وحلقات النقاش والندوات والأركان الإثرائية.

يتضمن الملتقى مجموعة من الندوات الحوارية والعروض التقديمية يقدمها مجموعة من النقاد والمهتمين بمجال صناعة الأفلام، أبرزها: "فتش عن الناقد: تجارب وشهادات عن ممارسة النقد والبحث عن الصوت الخاص"، و"السينما دفاعاً عن الخيال"، و"النقد السينمائي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي".

ويشمل الملتقى مجموعة من الفعاليات المصاحبة، والأنشطة التدريبية، وأركان لأنشطة ثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأفلام أطلقت سلسلة الملتقيات لهذا العام عبر ملتقى النقد السينمائي الذي أقيم في حائل 27 سبتمبر الماضي، وستختتم الملتقيات بمؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على دعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وصناعة منصات تجمع المبدعين والرواد بالهواة والمهتمين للارتقاء بالوسط السينمائي السعودي وتطويره.