وصلت اليوم إلى مطار بيروت الدولي ثلاث طائرات تحمل مساعدات طبية إضافية مقدمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر. وكان في استقبال الطائرات وفد من وزارة الصحة العامة، الذي أعرب عن شكره وامتنانه للدعم المستمر من الدول الشقيقة والصديقة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول مساعدات طبية إضافية إلى مطار بيروت من مصر والسعودية والامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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