لحظة اعتداء لاعبي الزمالك على أحد رجال الأمن في الإمارات (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات الأخيرة اعتداء لاعبي الزمالك على أحد المنظمين بالإمارات، بعد مباراة الفريق الأبيض مع نظيره بيراميدز في مباراة السوبر، وهم عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، هو المعتدي الأول على مسؤول الأمن في ستاد آل نهيان، ومعه الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبا الفريق، الأمر الذي ترتب عليه احتجاز الثنائي، والإدلاء بأقوالهم أمام النيابة الإماراتية أمس الاثنين، على خلفية واقعة فرد التنظيم في مباراة بيراميدز بالسوبر المصري.

وخرج الإعلامي أحمد سالم، متحدث نادي الزمالك منذ قليل، ليؤكد أن هناك اجتماعا عاجلا الآن بين حسين لبيب رئيس النادي ومجلس الإدارة الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بشأن مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: اجتماع عاجل بين حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة لبحث الاعتذار عن استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة، والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو للحظة اعتداء لاعبي الزمالك على أحد رجال الأمن في الإمارات، قائلا: مش جزء من اللعبة الاعتداء على المسؤولين.. لو عايزين تنسحبوا انسحبوا بس دا مش حل ولا إنت كدا بتاخد قرار تربوي، متابعًا: أنا زملكاوي وبقول لكابتن حسين لبيب لو انتوا غلطانين لازم تتعاقبوا بالقانون.. ومش حابين الصورة دي في بلد شقيق زي الإمارات.

وأضاف أديب: فين وزير الشباب والرياضة من أزمة مباراة الزمالك وحبس اللعيبة في الإمارات، بيان الزمالك مش قايل للناس إي الحكاية، ولا حتى بيان فيه جرأة، مردفًا: الإماراتيين معندهمش إحنا إخوات أو أصحاب لو اللاعبين غلطوا هيتعاقبوا.

وأكمل: يجب معاقبة لاعبي الزمالك أو تسوية الأمور بطريقة أو بأخرى إذا أخطأوا، ولا يجب أن يتم حل الأمور بطريقة لي الذراع يا كابتن حسين.

https://www.facebook.com/watch/?v=850519953733758&t=0