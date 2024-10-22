شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التعاون الإسلامي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف الأونروا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى الضغط على إسرائيل، من أجل وقف إجراءاتها الجارية غير القانونية ضد وكالة الأونروا.

وحذر من خطورة محاولات إسرائيل قوة الاحتلال، إلغاء وجود ودور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وعدّ ذلك انتهاكًا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

جاء ذلك في رسائل وجهها الأمين العام إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسين الحاليين لمجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وخاصة قطاع غزة، نظرًا إلى ما تشهده من ظروف مأساوية.

قصف مدرسة للأونروا

وكان استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، استهدف مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تؤوي مئات النازحين، وتجمعات للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 7 شهداء وعدد من المصابين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، وانتشال 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى اليمن السعيد.

كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في المخيم.