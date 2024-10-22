شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الأممي: غزة تعيش مشاهد مروعة وسط ضربات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

إبادة جماعية

الدمام - شريف احمد - أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المدنيين في فلسطين، خاصة قطاع غزة.ووصف وينسلاند الأوضاع التي تشهدها شمال غزة بالمشاهد المروعة وسط الضربات الإسرائيلية، الأمر الذي يفاقم من الوضع الإنساني، ويتسبب في انعدام المساعدات التي تصل للسكان في شمال القطاع.وأكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين، إضافةً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بدون أي عوائق.

استنكر البرلمان العربي تصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ومجازره الوحشية والمروعة في شمال غزة، ومنها مجزرة بيت لاهيا التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 85 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بضربها مربعًا سكنيًا كاملًا خلال ساعة واحدة.



وأكّد البرلمان العربي فى بيان له اليوم الاثنين، أن ما يرتكبه كيان الاحتلال من تجويع وترويع للمدنيين، واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات، وحرق للخيام والأطفال والمدنيين في الشمال لإجبار الفلسطينيين على النزوح عن وطنهم، هو تصعيد خطير وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانيإبادة جماعية، ووصمة عار على جبين الإنسانية.