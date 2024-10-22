شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب لايت لتجنب الإعلانات على مقاطع الفيديو.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

لم توقف جوجل خدمة YouTube Premium Lite بشكل كامل؛ وبدلاً من ذلك، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على توسيع خيار الاشتراك الميسور التكلفة هذا ليشمل المزيد من البلدان، كما توفر خطة Premium Lite تجربة خالية من الإعلانات، مما يوفر للمستخدمين بديلاً مناسبًا للميزانية للاشتراك المميز القياسي.

يتم اختباره حاليًا في مناطق مختلفة مما يزيل الإعلانات ويبلغ سعره حوالي نصف تكلفة الخطة العادية، ومع ذلك فمن المهم الإشارة إلى أن هذا الإصدار لا يتضمن الميزات الإضافية المتوفرة في الاشتراك المميز القياسي.

وخطة YouTube Premium Lite القادمة عبارة عن اشتراك شهري مدفوع يسمح للمشتركين بالاستمتاع بتجربة مشاهدة دون انقطاع عن طريق إزالة الإعلانات على يوتيوب.

وعلى عكس خطط Premium القياسية، والتي تتكون من يوتيوب ميوزيك والتشغيل في الخلفية والتنزيلات دون اتصال بالإنترنت، فإن خطة Premium Lite تزيل الإعلانات فقط.

ووصف يوتيوب أنه لا يؤدي إلا إلى "إعلانات محدودة"، بدلاً من إزالتها بالكامل.

في السابق، تم اختبار اشتراك لايت في أسواق محددة، ولكن تم إيقافه لاحقًا في أواخر عام 2023، ومع ذلك لم يتم إيقافه بالكامل، حيث أكدت جوجل خططها في ذلك الوقت لاستكشاف الخيارات، خاصة في تايلاند.

في الآونة الأخيرة، أبلغ المستخدمون أن الخطة عادت إلى الظهور في أستراليا وألمانيا، وأنهم الآن قادرون على الاشتراك. وفي أستراليا، شارك المغني وكاتب الأغاني جونا مانزانو لقطة شاشة للخطة على موقع ثريدز.

ذكرت Android Authority في تقريرها أن جوجل أكدت أن اختبار YouTube “Premium Lite” قيد التنفيذ، وتجري الاختبارات في هذه المناطق الثلاث، إلى جانب تايلاند.

وأضافت جوجل: "إننا نختبر إصدارًا مختلفًا من Premium Lite، وقد يرى بعض المستخدمين في أستراليا وألمانيا وتايلاند خيار التسجيل".

من ناحية أخرى، يقدم يوتيوب بريميوم تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات عبر كل من يوتيوب ويوتيوب ميوزيك، يقدم YouTube Premium ثلاث خطط اشتراك لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين، سواء بخطط فىكيو أو عائلية كذلك إتاحة نسخة تجريبية مجانا.