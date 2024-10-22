مسؤول أميركي: بلينكن يزور الأردن الأربعاء للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة

أعلن مسؤول أميركي أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة.

وغادر بلينكن واشنطن متّجها إلى إسرائيل التي يُتوقع أن يصلها الثلاثاء.

وقال للصحافيين مسؤول يرافق الوزير الأميركي على متن الطائرة إنّ بلينكن سيزور عمّان الأربعاء للتباحث مع المسؤولين الأردنيين على وجه الخصوص في سبل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب المتواصلة منذ سنة كاملة.

وأضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ وزير الخارجية يعتزم أيضا التباحث مع القادة الإسرائيليين بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقّعة ضدّ إيران بهدف ثنيهم عن أيّ عمل من شأنه أن يزيد من تفاقم الصراع الإقليمي.

وبعد أن يزور إسرائيل الثلاثاء والأردن الأربعاء، سيزور بلينكن عواصم عربية أخرى في هذه الجولة الجديدة التي تستمر حتى الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ بلينكن "سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضافت أنّ الوزير الأميركي سيدعو أيضا إلى "حلّ دبلوماسي" في العدوان الإسرائيلي على لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.