الامارات | مكملات غذائية لا يجب تناولها معا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أكتوبر 2024

تعتبر المكملات الغذائية جزءا مهما من روتين العناية بالصحة لدى الكثيرين. ومع ذلك، قد يتجاهل البعض أن تناول بعض المكملات معا قد يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوب فيها تؤثر على فعاليتها أو قد تكون ضارة بالصحة.

ويقول خبراء إن هناك عددا من المكملات الغذائية التي لا يجب تناولها معا، مثل المغنيسيوم والفيتامينات، وفيتامينات D وE وK، والنحاس والزنك، وفيتامين C وB12.

في هذا الصدد، نقل موقع "ساينس فوكس" عن إدوارد سالتزمان، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة تافتس الأميركية، قوله إن "الجرعات العالية من بعض المعادن قد تتداخل مع امتصاص معادن أخرى من خلال مجموعة من الآليات".

وأضاف: "مثلا، يميل الكالسيوم إلى التسبب في مشاكل لمكملات الحديد".