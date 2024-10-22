الامارات | مكملات غذائية لا يجب تناولها معا

- 1/2
التاريخ: 22 أكتوبر 2024
تعتبر المكملات الغذائية جزءا مهما من روتين العناية بالصحة لدى الكثيرين. ومع ذلك، قد يتجاهل البعض أن تناول بعض المكملات معا قد يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوب فيها تؤثر على فعاليتها أو قد تكون ضارة بالصحة.
ويقول خبراء إن هناك عددا من المكملات الغذائية التي لا يجب تناولها معا، مثل المغنيسيوم والفيتامينات، وفيتامينات D وE وK، والنحاس والزنك، وفيتامين C وB12.
في هذا الصدد، نقل موقع "ساينس فوكس" عن إدوارد سالتزمان، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة تافتس الأميركية، قوله إن "الجرعات العالية من بعض المعادن قد تتداخل مع امتصاص معادن أخرى من خلال مجموعة من الآليات".
وأضاف: "مثلا، يميل الكالسيوم إلى التسبب في مشاكل لمكملات الحديد".
وتابع: "لكي يتم امتصاصه بشكل أفضل، تحتاج مكملات الحديد إلى طبقة مريحة من حمض المعدة لتستقر فيها. وهذا يجعلها في مواجهة مباشرة مع مضادات الحموضة التي تحتوي على كربونات الكالسيوم".
وأوضح: "هذا مجرد مثال واحد من العديد من الأمثلة حيث تعمل المكملات ضد بعضها البعض، مما يقلل من آثارها أو يمنع الفوائد تماما".
وأردف قائلا: "كما قد تضعف مكملات الزنك امتصاص النحاس بشكل مباشر. يمكن أن يكون ذلك سواء من الأطعمة الطبيعية أو المكملات الغذائية. ولهذا السبب، لا ينبغي تناول مكملات الزنك والنحاس في نفس الوقت".
