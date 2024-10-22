الامارات | فيلم رعب يتصدر إيرادات السينما الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم الرعب «سمايل 2» شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية، خلال عطلة الأسبوع الماضي، متقدّماً بفارق كبير على فيلم الرسوم المتحركة «ذي وايلد روبوت»، بحسب التقديرات الصادرة عن شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أول من أمس. ووصلت إلى 23 مليون دولار إيرادات الفيلم الذي أنتجته شركة «باراماونت»، ويتناول قصة نجمة موسيقية، تؤدي دورها ناومي سكوت، تحلّ عليها لعنة. ورأى المحلل في «فرنشاير إنترتينمنت ريسيرتش» ديفيد أ. غروس، أن تمكّن الفيلم في عطلة الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه من حصد إيرادات بهذا الحجم بداية «ممتازة» لجزء ثانٍ من سلسلة من هذا النوع. وكان الفيلم الأساسي «سمايل» الذي أخرجه أيضاً باركر فين حقق 22.6 مليون دولار عند طرحه عام 2022، وبلغ إجمالي إيراداته بعد انتهاء عروضه 217 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم. وحلّ في المرتبة الثانية برصيد 10 ملايين دولار فيلم الخيال العلمي التحريكي «ذي وايلد روبوت»، من إنتاج «دريم ووركس».