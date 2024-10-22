ما أسباب وأعراض التهاب مرقد الظفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

مشكلة التهاب مرقد الظفر شائعة، خاصة بين السيدات اللاتي يحرصن على العناية بأظافرهن، هذا الالتهاب الذي يصيب الجلد حول الظفر، يسبب ألما وتورما واحمرارا، ويؤثر على المظهر العام للأظافر.

وأوضحت مجلة "جولي" الألمانية المتخصصة في الصحة والجمال، أسباب وأعراض هذا الالتهاب وكيفية علاجه والوقاية منه.

أسباب التهاب مرقد الظفر

عدوى بكتيرية أو فطرية

تنتقل هذه العدوى من خلال استخدام أدوات غير معقمة في صالونات التجميل، أو من خلال إصابات صغيرة في الجلد حول الظفر.

حساسية المواد الكيميائية

تتسبب بعض المواد الكيميائية الموجودة في منتجات العناية بالأظافر، مثل الأكريليك والجِل، في حدوث رد فعل تحسسي يؤدي إلى الالتهاب.

أعراض التهاب مرقد الظفر

احمرار وتورم حول الظفر.

ألم وحرارة في موضع الإصابة.

ظهور قيح حول أو تحت الظفر.

علاج التهاب مرقد الظفر

يجب غسل المنطقة المصابة وتطهيرها بانتظام باستخدام صابون مضاد للبكتيريا.

نقع الأصابع في ماء دافئ مع ملح إبسوم لتقليل التورم.

يصف الطبيب كريمات أو مرهم تحتوي على مضادات حيوية لتقليل العدوى.

في الحالات الشديدة، قد يكون من الضروري تناول مضادات حيوية عن طريق الفم.

في حالة استمرار الأعراض أو تفاقمها، يجب استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.

الوقاية من التهاب مرقد الظفر

اختيار صالونات التجميل بعناي، والتأكد من نظافة أدوات الصالون ومعقمته.

تجنب قضم الأظافر، حيث تسبب هذه العادة إصابة الجلد حول الظفر وسهولة دخول البكتيريا.

يجب ترطيب الأظافر والجلد حولها بانتظام لمنع الجفاف والتشقق.

التوقف عن استخدام الأظافر الصناعية.

يجب إزالة طلاء الأظافر بانتظام للسماح للأظافر بالتنفس.

اقرأ أيضا:

العدو الأول لصحة القلب.. 3 مشروبات تسبب مرض السكري

علامات في أسفل ظهرك تنذر بوجود سرطان خطير.. احذر هذه الأعراض

يخفض نسبة السكر في الدم.. مشروب ساحر ينقص وزنك

تناولها على معدة فارغة.. 3 أطعمة تحسن صحة قلبك وتطرد السموم من جسمك

ماذا يحدث للكبد عند تناول فنجان قهوة يوميا؟.. لن تتوقع