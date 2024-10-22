شكرا لقرائتكم خبر عن صور | تفاصيل مشاركات جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الإدارة العامة للمرور

إدارة الخدمات الطبية

الدمام - شريف احمد - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024 تحت شعار "استثمر في الصحة"، المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة (21-23 أكتوبر 2024).وتأتي مشاركة المديرية بعيادة متنقلة توفر خدمات صحية متكاملة لزوار الملتقى، وتقديم الإسعافات الأولية والتعريف بطب الطوارئ وجهودها في عمليات البحث والإنقاذ.وفي نفس السياق، تشارك الإدارة العامة للمرور ضمن جناح وزارة الداخلية للخدمات الطبية في الملتقى، بهدف تعزيز الجهود الصحية والإنسانية التي تقدمها القطاعات الأمنية.وتأتي مشاركة الإدارة العامة للمرور في المعرض لتوعية زوار الملتقى بأخطار الحوادث المرورية وتعزيز السلامة العامة بالالتزام بالأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.فيما تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية ضمن جناح الوزارة، بعرض مرئي يستعرض مراحل تطور الخدمات الطبية منذ النشأة حتى وقتنا الحاضر، وأبرز التقنيات الطبية الحديثة، وعروض تفاعلية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمات الطبية المستقبلية بوزارة الداخلية المتمثلة في مشاريع المدن الطبية في الرياض وجدة.يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساءً.