شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة "بريدي".. صندوق إلكتروني رقمي ذكي لعملاء البريد والان مع تفاصيل الخبر

تعد خدمة بريدى للهيئة القومية للبريد، حلًا رقميًا آمنًا لتلقي المراسلات والتواصل المباشر مع الشركات والجهات العامة، وتسهل تنظيم المستندات والمراسلاتك الرسمية من خلال نظام بسيط وفعال ومؤمن، واستخدام أحدث التقنيات لضمان سهولة التعامل و سرعة الحصول على الخدمة.

وخدمة بريدي هو صندوق بريد إلكتروني رقمي ذكي و آمن ،و هو عنوانك الرقمي المسجل لدى الهيئة القومية للبريد لكافة مراسلاتك الإدارية و الحكومية و غير حكومية و التجارية و غيرها من المراسلات.

يسمح حساب بريدي للمستخدم بإدارة مراسلاتك الإدارية والشخصية و تعريفه رقمياً لدى الجهات الحكومية و الغير حكومية في جمهورية مصر العربية ، علاوة على الحصول على الإصدارات الحكومية للعديد من الخدمات الحكومية رقمياً بكل سهولة و يسر.

يمكن للمستخدم الوصول إلى حساب بريدي المرتبط برقمه القومي و صندوق بريدي الرقمي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد على شبكة الانترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول " بريدي " ،وتختلف السمات ما بين تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني .

التسجيل لخدمة بريدي من اجل الحصول على حساب بريدي و صندوق بريد رقمي آمن مجاناً.

الهدف من الخدمة

تقديم خدمة رقمية آمنة و موثوقة ومريحة لإرسال و إستلام المراسلات الحكومية و غير الحكومية المسجلة و العادية وإدارتها عبر الإنترنت ،وكذلك تخزين وتأمين وتجميع وتصنيف وآرشفة جميع المستندات.

وخدمة بريدي هي خدمة رقمية و بديلة عن الخدمات المادية بما ينعكس ايجاباً على خفض إستخدام الأوراق والأحبار و الحد من الآثر البيئي لنقل البريد المادي و الإنبعاثات الكربونية الناجمة عنها من أجل مواجهة التغيرات المناخية.

تعد خدمة بريدي البديل الرقمي لخدمات بريد الرسائل العادية و المسجلة و المسجلة بعلم الوصول المادية الورقية و تتمتع بنفس السمات القانونية للبريد المسجل و المسجل بعلم وصول على النحو التالي :

خدمات بريد الرسائل العادي من خلال خدمة بريدي وهي خدمة تقدم للمراسلات العادية " بدون أثار قانونية" ولا تتطلب وجود إستيفاء العميل لنموذج إعرف عميلك "KYC" تقدم فقط بمجرد التسجيل على تطبيق بريدي .

خدمة بريد الرسائل المسجلة من خلال خدمة بريدي و هي خدمة تقدم للمراسلات المسجلة " ذات الأثر القانوني" و هي خدمة متتبعة الأثر و تقدم من خلال تطبيق بريدي بشرط إستيفاء نموذج إعرف عميلك "KYC" .

خدمة بريد الرسائل المسجلة بعلم وصول من خلال خدمة بريدي و هي خدمة تقدم للمراسلات المسجلة " ذات الأثر القانوني" متتبعة الأثر و تقدم من خلال تطبيق بريدي بشرط إستيفاء نموذج إعرف عميلك "KYC" كما ترسل إشعار للراسل بالوقت و التاريخ بمجرد إستلام و فتح الرسالة .



كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهد الإطلاق التجريبى لخدمة "بريدى" في يناير الماضي، والتى تعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومها المعروف باستخدام أحدث التقنيات،