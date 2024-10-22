شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 21-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 21-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وأم بي للهندسة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعز السيراميك والبورسلين-الجوهرة، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 49 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.11%، والعرب على 3.25%، واستحوذت المؤسسات على 24.7% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 185.9 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 167.5 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 10 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 30445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 37758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 8181 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1802 نقطة.

وصعدت أسهم 145 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت إدارة شركتا جهينة للصناعات الغذائية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 1000 سهم، 558.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعا السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 3389 سهم، 15.7 مليون سهم، 986 آلاف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 545.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بذات الشركة 15 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة اودن للاستثمارات المالية عدد 2473 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 2282 سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، عن شراء المساهم أجرو نيو فيجن للتوزيع، عدد 3.5 مليون سهم بسعر 43 جنيهًا بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.052% إلى 6.23%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، واشترت الثانية 100 ألف سهم، واشترت الثالثة 4 ملايين سهم.

لوتس

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن توقيع عقد مع مصنع النوبارية لصناعة وتكرير السكر، لتوريد محصول البنجر على أن يكون الحد الأدنى من الإيرادات 54.45 مليون جنيه، والحد الأعلى 82.5 مليون جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 337.8 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 667.5 مليون جنيه موزعة على 1.335 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرش للسهم الواحد، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة ممولة من أرباح العام المالي 2023.

أطلس للاستثمار

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء المقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية السياحية لشراء نسبة 65.59% من أسهم الشركة بسعر نقدي 78 قرشًا للسهم الواحد.