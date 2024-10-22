شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من المتوقع.. تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

انكماش المؤشر الاقتصادي

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مؤشر التأخر الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.وذكر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية، أن المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي تراجع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 5ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال أغسطس، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل تراجع بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية.في الوقت نفسه قال معهد كونفرانس بورد إن المؤشر الاقتصادي الرئيسي انكمش خلال الأشهر الستة الماضية ككل بنسبة 6ر2%، بعد تراجعه بنسبة 2ر2% خلال الشهور الستة نفسها من العام الماضي.وقالت يوستنيا زابينسكا - لا مونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في كونفرانس بورد، إن ضعف الطلب على منتجات المصانع ما زال يمثل المعرقل الرئيسي للمؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي خلال سبتمبر، مع استمرار تباطؤ قطاع التصنيع في العالم.علاوة على ذلك ظل منحنى العائد مقلوبًا، وانخفضت تصاريح البناء، في حين كانت توقعات المستهلكين لظروف سوق العمل المستقبلية فاترة.واضافت زابينسكا - لا مونيكا "بشكل عام، مازال المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي، يشير إلى عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، وهو ما يتفق مع توقعات كونفرانس بورد للنمو الضعيف في نهاية 2024 وأوائل 2025".في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة خلال سبتمبر بنسبة 3ر0%، بعد استقراره خلال أغسطس الماضي.في المقابل، ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% في الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة.