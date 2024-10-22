الامارات | الوصل يرغب في تجنب مصير شباب الأهلي والعين أمام الغرافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على الغرافة القطري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، في الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، إذ يأمل «الإمبراطور» أن يتجنب مصير شباب الأهلي والعين اللذين تعرضا للخسارة أمام الغرافة في النسخة الحالية من البطولة.

والتقى الغرافة مع شباب الأهلي في الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات، على استاد ثاني بن جاسم، إذ فاز الفريق القطري بهدف دون رد، أحرزه اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بينما تغلب الغرافة على العين في بداية الشهر الجاري على استاد البيت في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويطمح «الإمبراطور» إلى العودة إلى الانتصارات في البطولة القارية، بعدما خسر في الجولة الماضية على أرضه أمام الأهلي السعودي بهدفين دون رد في زعبيل، ليتوقف رصيد الوصل عند ثلاث نقاط، حصل عليها من فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد.

أما الغرافة، فيمتلك الرصيد نفسه من النقاط، بعدما كان قد خسر في الجولة الأولى أمام الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يحقق الفوز على العين في الجولة الثانية.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما أنهى سلسلة نتائجه السلبية، بخسارته في ثلاث مباريات أمام كل من العين وخورفكان والأهلي السعودي، واستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس رئيس الدولة بفوزه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، حيث تأهل لمواجهة كلباء في ربع النهائي.

وتشهد تشكيلة الوصل مفاجأة بمشاركة الوافد الجديد، النيجيري إيزاك ساكسيس، الذي أعلن النادي تعاقده معه السبت الماضي، في قائمة الفريق للمشاركات الخارجية.

في المقابل، يدخل الغرافة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز الجمعة الماضي على أم صلال 3-1 في الدوري القطري، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.