الامارات | امتحان آسيوي جديد للشارقة.. «الفوز إلزامي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل الشارقة امتحاناً آسيوياً جديداً حينما يستضيف سباهان أصفهان، عند السادسة من مساء اليوم، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة «دوري أبطال آسيا 2».

ويأمل «الملك» العودة مجدداً لسكة الانتصارات الآسيوية، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه أمام الوحدات الأردني 2-2 في الجولة الماضية من البطولة، ليفوّت على نفسه فرصة ذهبية للانفراد بصدارة المجموعة.

وازداد الوضع صعوبة في المجموعة، بعد نجاح سباهان أصفهان بالفوز على استقلال دوشنبه، برباعية نظيفة، عززت حظوظه نسبياً في المنافسة.

وأصبح لزاماً على الشارقة أن يخدم نفسه بنفسه، ويُحقق الفوز اليوم على الفريق الإيراني، ليرفع رصيده للنقطة السابعة، ويُزيح أحد المنافسين من أمامه انتظاراً لحسم صدارة المجموعة خلال مرحلة الإياب، التي سيخوض خلالها مواجهتين خارج الديار، خصوصاً أن الوحدات الأردني سيخوض مواجهة سهلة أمام استقلال دوشنبه، وحظوظه ستكون كبيرة في حصد النقاط الثلاث.

وأظهر الملك عطاءات مميزة في الموسم المحلي، إذ استطاع أن يحجز مقعده في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، على حساب النصر بعدما تغلب عليه بملعبه وبين جماهيره بهدفين دون رد، فيما لايزال يحتفظ لنفسه بصدارة الترتيب العام لجدول دوري أدنوك للمحترفين بالعلامة الكاملة، متساوياً مع شباب الأهلي، الذي سيلتقيه في الجولة السادسة من المسابقة.

ونجح الشارقة في أن يُبدد المخاوف التي انتابت جماهيره في بداية الموسم، بعد رحيل مجموعة غير قليلة، سواء من اللاعبين الأجانب أو المواطنين، دون التعاقد مع لاعبين بدلاء، خصوصاً في خط الهجوم، الذي لم يوجد فيه سوى الإسباني ألكسيرا، الذي يُبقيه المدرب أولاريو كوزمين على مقاعد البدلاء في معظم الأوقات.