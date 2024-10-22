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الأمم المتحدة تُدين التدهور السريع لوضع المدنيين في شمال غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدانت الأمم المتحدة، التدهور السريع لوضع المدنيين في شمال غزة، بما في ذلك النزوح الجماعي ونقص ضروريات العيش، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، عايد باغي، أعلن أن إسرائيل تمنع الأونروا ومؤسسات دولية من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا ومناطق أخرى في قطاع غزة.

وقال باغي: "إسرائيل رفضت طلبات من الأونروا ومؤسسات دولية لدخول طواقم الإسعاف لإخراج الجثامين من تحت أنقاض منازلهم المدمرة في جباليا ومناطق أخرى"، وفقا لروسيا اليوم.

كما أكد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع الدكتور حسام أبو صفية أمس، أن ما يحدث في شمال غزة لا يستوعبه العقل البشري، مطالبا بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الطعام.

وكشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أنه منذ 17 يوما يقبع نحو 200 ألف فلسطيني تحت القصف والحصار في محافظة شمال قطاع غزة ومخيم جباليا تحديدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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