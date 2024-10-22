بعد الحكم بسجنه 3 سنوات.. ماذا قدّم أحمد ياسر المحمدي في الملاعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، أول أمس الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اتهامه باغتصاب فتاة بقطر.

وينحدر أحمد ياسر المحمدي من عائلة كروية شهيرة في الوطن العربي بشكل كامل وليس داخل مصر فقط، حيث أنه والده هو ياسر المحمدي لاعب أسكو السابق، وشقيقه، هو حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق.

وبدأ أحمد ياسر مشواره في كرة القدم من داخل أكاديمية أسباير في قطر، قبل الانتقال إلى صفوف لخويا القطري في موسم 2011/2012.

وخرج اللاعب في تجربة موسم 2017/2018 لنادي كولتورال اي ديبورتيفو ليونيسا الإسباني قب أن يعود إلى الدحيل بعد انتهاء إعارته ليُعيره هذه المرة إلى الريان.

وبعد انتهاء إعارته للريان خرج في إعارة أخرى ولكن هذه المرة لنادي فيسيل كوبي الياباني ولكن عن عودته انتقل لصفوف الريان القطري.

وخاض اللاعب الذي ينشط في خط الدفاع خلال رحلته الكروية 171 مباراة مع الأندية سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 خلال 13665 دقيقة لعب حصل خلالها على 48 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

وانضم اللاعب صاحب الأصول المصرية للمنتخب القطري الأول في مارس 2023؛ إذ خاض 23 مباراة دولية.

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