الكرملين: لقاء بين بوتين وغوتيريس الخميس في روسيا وملف أوكرانيا على جدول البحث

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيتباحثان خصوصا في ملف أوكرانيا الخميس في قازان، في لقاء هو الأول بينهما في روسيا منذ نيسان 2022.
وأوضح الكرملين في بيان أنه "إضافة إلى عمل الأمم المتحدة، من المتوقع أن يتطرقا إلى مواضيع الساعة، خصوصا أزمة الشرق الأوسط والوضع حول أوكرانيا".
وفي السياق، اشار فرحان حق، مساعد الناطق باسم غوتيريس، لصحافيين " تفاصيل تنقلاته المقبلة سيبلغ بها لاحقا".
وهذه هي الزيارة الأولى التي يجريها غوتيريش إلى روسيا منذ 26 نيسان 2022، أي بعد شهرين على بدء الحرب الروسية الاوكرانية.
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