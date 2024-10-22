غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن سلسلة غارات شنها الطيران الاسرائيلي الليلة

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك ضمن سسلة غارات شنها الطيران الاسرائيلية الليلة وادت لوقوع عدد من الاصابات.
وتأتي هذه الغارات بعد أقل من 24 ساعة من توبيخ الوزراء في حكومة بنيامين نتانياهو لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، خلال اجتماع الكابينيت، الليلة الماضية.
إذ اعتبر الوزراء، في انتقادات حادة وجهوها لهليفي بعد التنسيق مع نتانياهو، أن رد الجيش كان ضعيفا على استهداف منزل نتنياهو في قيسارية بطائرة مسيرة.
وكان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي قد هدد بشن هجمات على بيروت الليلة، في إطار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان.
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