شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأوراق المالية الأمريكية تدرج صناديق الاستثمار بالبيتكوين فى بورصة نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

منحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية "موافقة سريعة" لـ 11 صندوقًا متداولًا في البورصة لإدراج وتداول الخيارات المرتبطة بأسعار البيتكوين الفورية في بورصة نيويورك للأوراق المالية، وفقًا لإيداع تنظيمي.

ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يناير على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لتتبع عملة البيتكوين، وهو ما كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة لأكبر عملة مشفرة في العالم وصناعة التشفير الأوسع.

ومن بين الصناديق التي حصلت على الموافقة يوم الجمعة صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin، وARK21Shares Bitcoin ETF، وInvesco Galaxy Bitcoin ETF، وGrayscale Bitcoin Trust BTC، وiShares Bitcoin Trust ETF.

وستمنح خيارات المؤشر المشتقات المدرجة التي تقدم طريقة سريعة وغير مكلفة لتضخيم التعرض لعملة البيتكوين على مؤشر البيتكوين للمستثمرين المؤسسيين والتجار طريقة بديلة للتحوط من تعرضهم لأكبر عملة مشفرة في العالم .

الخيارات هي مشتقات مدرجة تمنح حاملها الحق في شراء أو بيع أحد الأصول، مثل الأسهم أو المنتجات المتداولة في البورصة، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد.