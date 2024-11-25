البيتكوين تواصل محاولة اختراق مستوى 100 ألف دولار وعملة الريبل تتجاوز 1.5 دولار

بعد فترة من التراجع خلال عطلة نهاية الأسبوع، يبدو أن البيتكوين تستعد لموجة صعود جديدة تقربها من حاجز 100 ألف دولار.

في الوقت نفسه، سجلت العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة، حيث ارتفعت AVAX إلى حوالي 50 دولار، واستعادت XRP مستوى 1.5 دولار.

بدأت عملة البيتكوين الأسبوع الماضي عند نحو 90 ألف دولار، وسرعان ما استأنفت صعودها لتسجل أعلى مستوى لها عند 94 ألف دولار يوم الأربعاء.

وبعد تراجع طفيف، تجاوزت 95 ألف دولار يوم الخميس.

بعدها اقتربت العملة بشكل كبير من حاجز 100 ألف دولار مساء الجمعة، لكنها توقفت عند هذا المستوى بفعل مقاومة الدببة، لتنخفض خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 96 ألف دولار قبل أن ترتد مجددا نحو 99 ألف دولار.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين أكثر من 1.95 تريليون دولار، رغم تراجع هيمنتها على السوق إلى 55.3%.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، سجلت معظم العملات الرقمية البديلة مكاسب بعد تراجعات الأحد.

ارتفعت عملة ETH بنسبة 2.5٪ إلى ما فوق 3450 دولار فيما تجاوزت SOL مستوى 250 دولار.

كما حققت عملات مثل DOGE وADA وTON وSHIB وSUI زيادات طفيفة.

شهدت XRP قفزة بنسبة 6٪ لتتجاوز 1.5 دولار، بينما سجلت LINK وDOT وNEAR وICP وBCH ارتفاعات ملحوظة.

كانت AVAX الأكثر أداء، بزيادة تفوق 14٪، لتقترب من 50 دولار.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 3.55 تريليون دولار، مستعيدة خسائرها الأخيرة.

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