شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الأمير طاز يستضيف حفلاً غنائيًا طربيًا للفنانة سوزان مختار والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الفنانة سوزان مختار حفلاً غنائيًا بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقصر الأمير طاز يوم الخميس 31 أكتوبر الساعة الثامنة، ويقام الحفل برعاية صندوق التنمية الثقافية ومركز إبداع قصر الأمير طاز.

وتقدم سوزان مختار خلال الحفل باقة من أغانيها الخاصة والتي منها "من الآخر كده" كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم توزيع عمرو الخضرى، وأغنية "فاتك تشوف" كلمات محمد غانم وألحان حسن دنيا، وأغنية "زى بعضه" كلمات أحمد السلامى وألحان عاطف سعيد وتوزيع أحمد علاء، وأغنية "تعيشى يا مصر" كلمات فتحى جاد وألحان محسن الشيمى وتوزيع أحمد وجدى.

أما الأغاني الطربية التي ستشدو بها لكبار مطربي الزمن الجميل، لعبدالحليم حافظ، ولأم كلثوم، ولنجاة الصغيرة، ولشادية وفايزة أحمد وغيرهن من مطربات الزمن الجميل .

جدير بالذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008 ، ومهرجان موازيين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016 ، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي : (غنوة الليل والسكين ، مأساة جيفارا ، أدهم الشرقاوي)، ولها ثلاثة كليبات هي " من الآخر كده ، فاتك تشوف ، تعيشي يا مصر " .