شاركت في 3 مسابقات لملكات الجمال.. 10 معلومات عن الفنانة جنة عبدالمنعم بعد "خطوبتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة جنة عبدالمنعم بخطبتها على الفنان شريف بديع في أجواء عائلية.

جنة عبدالمنعم ممثلة مصرية حديثة العهد في مجال التمثيل، شاركت في العديد من مسابقات ملكات الجمال وهي في سن السابعة عشر عاما.

ونستعرض لكم معلومات عن جنة عبدالمنعم في السطور التالية:

- جنة عبدالمنعم ممثلة مصرية مواليد 5 نوفمبر 1995.

- شاركت وهي في سن السابعة عشر في مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة، ومسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات، وشاركت في مسابقة ملكة جمال الأكثر شعبية.



- شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة مع ٥١ دولة، التي أقيمت في ماليزيا عام 2018 .

- توجت بلقبين ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة باختيار الجمهور، وملكة الجمال الأكثر شعبية.

- توجت بـ مسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات.

- شاركت في العديد من الإعلانات التجارية.

- خاضت تجربة التمثيل في 4 مسلسلات درامية في السنوات الماضية.

- ظهرت في مسلسلات: "بيت القبايل عام 2020 للنجم عمرو عبدالجليل، مسلسل الحلم عام 2022 بطولة الفنان محمد رياض، مسلسل قلع الحجر عام 2024 بطولة الفنانة سوسن بدر".

- أخر أدوارها كان في مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس.

- عرض عليها الفنان شريف بديع الزواج في إحدى الحفلات الغنائية للمطرب تامر حسني.

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