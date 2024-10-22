حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة ترافقان الأوركسترا الملكى البريطانى بحفل المتحف المصرى الكبير

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القاهرة - سامية سيد - تستعد حفيدتا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، مريم وأميرة لإحياء حفلين متتاليين في المتحف المصري الكبير، منتصف نوفمبر المقبل.

وتشارك أميرة ومريم أبو زهرة في إحياء حفلين متتاليين للأوركسترا الملكي البريطاني في قلب المتحف المصري الكبير تحت قيادة المايسترو العالمي ستيفن بيل، تقدمان خلالها توليفة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية لكورساكوف وتشايكوفسكي ورافل ومقتطفات من روائع السينما العالمية مثل هاري بوتر وحرب النجوم.

وتضع العازفتان أميرة ومريم أبو زهرة لمستهما الموسيقية في المشاركة المصرية الوحيدة مع الأوركسترا الملكي البريطاني عبر عزف الكمان الصولو لكل منهن، في مشاركة تعد تاريخية في حدث استثنائي لأول مرة في مصر، حيث تعزف أميرة مع الأوركسترا يوم 15 نوفمبر، في حين تعزف مريم في حفل 16 نوفمبر.

الأوركسترا الملكي البريطاني يعد أعرق مؤسسة موسيقية فنية تمثل المملكة المتحدة، وعلى رأسها الملك تشارلز الثالث كراعي رسمي للأوركسترا التابعة للمؤسسة الملكية، ومعروفة عالميا بتقديمها حفلات مرموقة لروائع موسيقى الأفلام السينمائية العالمية في كبرى مسارح العالم سنويا.

أميرة ومريم أبو زهرة هن أحفاد الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وحصدتا العديد من جوائز الموسيقى العالمية، فتوجت أميرة بجوائز مسابقة فريتز كرايزلر في فيينا ومسابقة جريمو البلجيكية بجانب الجائزة الذهبية في مسابقة فيرتوزوك للتليفزيون المجري.

في حين حصدت مريم أبو زهرة على جائزة كسارة البندق الروسية في موسكو وجائزة النوتة الذهبية للتلفزيون النمساوي في فيينا والجائزة الأولى في مسابقة أرتور جريمو البلجيكية، كما تم اختيار الأختين لتقديم مقطوعة موسيقية في حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه ولفيف من كبار الوزراء في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية.



حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة ترافقان الأوركسترا الملكي البريطاني

أميرة ومريم أبو زهرة تحييان حفلا تاريخيا في المتحف المصري الكبير



حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة



حفيدة الثانية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة ترافقان الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل المتحف المصري الكبير