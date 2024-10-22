تارا عماد تشارك في بطولة فيلم "درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة تارا عماد تصوير أحدث أدوارها في فيلم "درويش"، وتقدم خلاله مشاهد أكشن ومطاردات.

وتشارك تارا في بطولته مع النجمين عمرو يوسف ودينا الشربيني، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، أحداث العمل تدور في فترة الأربعينيات، حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

جدير بالذكر أن تارا عماد تنتظر عرض مسلسل "كتالوج" مع النجم محمد فراج، من أعمال نتفليكس الأصلية، كما تشارك في فيلم "أول مرة"، والجزء الثاني من مسلسل الفانتازيا "جودر- ألف ليلة وليلة" المقرر مشاركته في رمضان 2025 وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2024، بطولة ياسر جلال، وليد فواز، ياسمين رئيس، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، وفاء عامر، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.