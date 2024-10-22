شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاخ الرئة من أشكال الانسداد الرئوى.. كيف يساعد نمط الحياة علاى العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

مرض انتفاخ الرئة هو شكل من أشكال مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) يتميز بتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين (الحويصلات الهوائية). ويعد التعرض الطويل الأمد للمهيجات مثل دخان السجائر وتلوث الهواء من الأسباب الرئيسية لانتفاخ الرئة، والذي يسبب أعراضًا مثل ضيق التنفس والصفير والسعال المزمن والتعب، وفقا لما نشره موقع health

أنواع انتفاخ الرئة



يتم تصنيف انتفاخ الرئة إلى ثلاثة أنواع: انتفاخ مركزي، وانتفاخ شامل، وانتفاخ حول الحاجز.و يحدد موقع الحويصلات الهوائية التالفة في الرئتين نوع انتفاخ الرئة الذي يتم تشخيصه.

أعراض



تتطور أعراض انتفاخ الرئة تدريجيًا بمرور الوقت. وقد تكون غير ملحوظة أو خفيفة في المراحل المبكرة من المرض، ثم تزداد حدة وتؤثر على الأنشطة اليومية مع تقدم المرض. تشمل أعراض انتفاخ الرئة الشائعة ما يلي:

ضيق في التنفس

الصفير

السعال المستمر

المخاط الزائد (البلغم)

تعب

ضيق في الصدر

فقدان الوزن غير المقصود

تغير لون الشفاه والأظافر إلى اللون الأزرق

ما هي أسباب انتفاخ الرئة؟



انتفاخ الرئة هو مرض يصيب الرئة وينتج عن تلف الحويصلات الهوائية (الأكياس الهوائية الصغيرة) في الرئتين. تتلف الحويصلات الهوائية وتفقد مرونتها بسبب التعرض للمواد الكيميائية الضارة والمواد المهيجة، مثل دخان السجائر.

بمرور الوقت، يتسبب الضرر في تمزق الحويصلات الهوائية وتكوين جيب هوائي كبير بدلاً من العديد من الجيوب الصغيرة. وهذا يجعل من الصعب على الرئتين تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون عند التنفس، مما يسبب صعوبات في التنفس.

و يعد دخان السجائر السبب الرئيسي للإصابة بانتفاخ الرئة، ولكن هناك مهيجات أخرى مرتبطة أيضًا بهذا المرض، بما في ذلك:

تدخين الغليون والسيجار والقنب

التعرض للتدخين السلبي

التعرض المهني للغبار والأبخرة والأبخرة الكيميائية

تلوث الهواء البيئي

الربو

نقص ألفا-1 أنتيتريبسين

تشمل علاجات انتفاخ الرئة الشائعة ما يلي:

التدخلات في نمط الحياة: يمكن لاختيارات نمط الحياة الصحية - عدم التدخين، وتجنب التعرض لمهيجات الرئة، وتجنب الاتصال بالأشخاص المرضى، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام - أن تساعد في إبطاء تقدم المرض ومنع المضاعفات.

موسعات الشعب الهوائية: وهي أدوية شائعة يتم تناولها عن طريق جهاز الاستنشاق أو البخاخة للمساعدة على استرخاء مجاري الهواء وتسهيل التنفس.

العلاج بالأكسجين: يتم توصيل الأكسجين التكميلي من خلال قنية أنفية (أنبوب رفيع يرتكز على فتحتي الأنف) للمساعدة في زيادة كمية الأكسجين في الدم وتقليل ضيق التنفس.

إعادة التأهيل الرئوي: برنامج يجمع بين تدريب التمارين الرياضية وتقنيات التنفس والتعليم لمساعدة الأشخاص المصابين بالانتفاخ الرئوي على إدارة الأعراض وتحسين وظائف الرئة.

الجراحة: في بعض الحالات، قد يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة أنسجة الرئة التالفة أو الأكياس الهوائية لتحسين وظائف الرئة.

الوقاية



هناك عدة طرق لتقليل خطر الإصابة بالانتفاخ الرئوي:

الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي

تجنب التعرض للملوثات الجوية والمواد الكيميائية الموجودة في مكان العمل وغيرها من المواد المهيجة للرئة - يمكن أن يساعدك جهاز تنقية الهواء من العفن والدخان ومسببات الحساسية الأخرى .

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وظائف الرئة المثالية

احصل على فحوصات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض الرئة أو تاريخ من التدخين

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا لدعم صحتك العامة.